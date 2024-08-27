На платформе А-Токен выпустили первые ЦФА на кино от компании Веста

На платформе А-Токен состоялся выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) одной из ведущих компаний рынка дистрибуции и производства фильмов и сериалов в России и СНГ — компании Веста. Выпуск приурочен к премьере фильма «Пираты галактики Барракуда».

Объем выпуска цифровых финансовых активов составит 50 млн рублей. Всего будет выпущено 50 тысяч ЦФА номиналом 1 000 рублей каждый сроком на 6 месяцев. Выпуск предназначен для широкого круга инвесторов, включая физлиц. Держатели ЦФА получат стабильный доход в размере 23,5% годовых, а также возможность быть причастными к успеху нового проекта Весты, так как каждому инвестору будет предоставлена скидка 25% на приобретение билетов в кинотеатры на фильм «Пираты галактики Барракуда». Полученные средства компания планирует направить на производство новых кинокартин.

Компания ООО «Веста» была основана в 2018 году и с тех пор демонстрирует уверенный рост всех показателей бизнеса. Сегодня ее каталог насчитывает более 2000 наименований кино- и телепродукции, права на которые носят эксклюзивный характер. Кинокомпания сотрудничает со всеми ведущими российскими онлайн-кинотеатрами и телеканалами.

Финансовые показатели Весты демонстрируют устойчивую положительную динамику. За последние 3 года выручка компании выросла в 3 раза, чистая прибыль увеличилась в 6 раз. Старт сбора заявок инвесторов, который продлится с 22 по 30 августа, приурочен к премьере фильма, в котором Веста принимала участие как продюсер. Производителем картины выступила компания R-Media.

«Пираты галактики Барракуда» — захватывающее фантастическое приключение для всей семьи, созданное в лучших традициях отечественной подростковой кинофантастики 70-80-ых годов. Автором сценария выступил классик российской литературы Андрей Геласимов, режиссером Антон Борматов, а главные роли исполнили известные актеры: Борис Дейков, Алексей Онежен, Полина Гухман, Юрий Колокольников, Софья Лебедева, а также Лукерья Ильяшенко и Роман Курцын.

«Сотрудничество лидера в области ЦФА и компании Веста — это новый виток развития финансового рынка и интересный формат инвестиций в киноиндустрию. Инвесторы могут получать стабильный доход от запуска нового фильма. Это открывает широкие перспективы для создания интересных выпусков ЦФА, приносящих доход инвесторам», — рассказал Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка.

«Запуск цифровых финансовых активов, приуроченный к премьере нашего фильма, — это важный шаг, который демонстрирует, как инновации могут переплетаться с искусством. Мы гордимся тем, что «Пираты галактики Барракуда» стали первым кинопроектом, для которого были выпущены ЦФА на платформе А-Токен. Мы надеемся, что кинопроизводство станет новым направлением, которое позволит инвесторам вложиться в интересный и актив», — подчеркнула Ольга Галузинская, генеральный директор ООО «Веста».

«Фантастический мир «Пиратов галактики Барракуда» был создан с большой любовью и вниманием к деталям, и мы рады, что теперь каждый может стать сопричастным к этой истории не только как зритель, но и как инвестор. Мы верим, что средства, полученные от выпуска ЦФА, позволят нам вместе с компанией Веста, развивать нашу фантастическую Вселенную», — подчеркнул Альберт Рябышев, продюсер фильма «Пираты галактики Барракуда».

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 121 млрд руб. Клиентская база составляет 1,8 млн корпоративных клиентов и более 32 млн физических лиц по состоянию на май. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.

Кинокомпания «Веста» — одна из крупнейших независимых дистрибьюторских российских компаний, выпускающая фильмы на онлайн-платформах и телеканалах. В портфеле компании есть как заметные зарубежные проекты, такие как фильм «Дворец» Романа Полански, обладатели «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля фильмы «Паразиты» режиссера Пон Джун-Хо и «Анатомия падения» режиссера Жюстин Трие, а также русские хиты «Родители строгого режима» режиссера Никиты Владимирова и «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского. Сейчас кинокомпания «Веста» готовит к выпуску свои новых продюсерские проекты — фильмы «В баню!» Данилы Иванова и «Ветер» Сергея Члиянца, релизы которых запланированы на осеннее-зимний период.