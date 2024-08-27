Альфа-Банк запустил первого бота для самозанятых в Telegram

Альфа-Банк запустил первого среди банков чат-бота для самозанятых в Telegam на основе искусственного интеллекта (ИИ). Ранее банк уже запустил бизнес-бота для предпринимателей, а теперь предоставил расширенный сервис самозанятым.

В чат-боте «Работа для бота» есть множество функций, которые призваны взять на себя часть задач самозанятых — и дать возможность больше сосредоточиться на своей деятельности и развитии. Набор возможностей сервиса постоянно дополняется.

Уже сейчас «Работа для бота» создаёт контент для сайтов и соцсетей, генерирует описания услуг и товаров, предлагает ответы на отзывы клиентов, обрабатывает и генерирует изображения, предоставляет доступ к ChatGPT. Запросы можно отправлять по предложенным шаблонам или создавать свои в свободной форме. Чтобы нейросети выдавали точный результат, в «Работу для бота» встроены подсказки, как лучше сформулировать запрос.

Доступ к боту можно получить по ссылке в Telegram – он бесплатный для клиентов-самозанятых. А для остальных есть 14-дневный пробный период — чтобы его продлить, достаточно оформить бесплатную Альфа-Карту.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 121 млрд руб. Клиентская база составляет 1,8 млн корпоративных клиентов и более 32 млн физических лиц по состоянию на май. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.