ГК ФСК снова разместила ЦФА на платформе А-Токен

Группа компаний ФСК разместила цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе Альфа-Банка А-Токен. Это второй выпуск цифровых финансовых активов девелопера для корпоративных и частных инвесторов.

Первый выпуск общим объемом 1 млрд рублей состоялся в марте этого года и был выкуплен до завершения периода размещения с переподпиской. Доходность по новому выпуску составит 20% годовых, номинальная стоимость одного цифрового актива – 1000 рублей, срок обращения – 6 месяцев, период размещения с 22 по 29 августа. Эмитентом выступит ООО «ФСКЗ А» под поручительство ООО «ГК ФСК». Общий объем выпуска составит также 1 млрд рублей

Платформа А-Токен — это собственная платформа Альфа-Банка для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Она позволяет размещать свободную ликвидность и участвовать в привлечении капитала компаний всем категориям инвесторов — частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. Подключиться к платформе А-Токен и оформить сделку можно прямо в приложении Альфа-Банка в разделе Инвестиции → Цифровые финансовые активы.

Группа компаний ФСК — один из крупнейших игроков на рынке жилой недвижимости в России, объекты которого представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях, в Краснодарском и Приморском крае, а также в Республике Татарстан. По данным ЕРЗ, занимает четвертое место в России по объему портфеля текущего строительства на начало июля 2024 года. Основное направление деятельности — строительство жилья (комфорт- и бизнес-класса), коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры. 29 июля 2024 года ГК ФСК в четвертый раз присвоен кредитный рейтинг АКРА A-(RU), прогноз «стабильный».

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 121 млрд руб. Клиентская база составляет 1,8 млн корпоративных клиентов и более 32 млн физических лиц по состоянию на май. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.