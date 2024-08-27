Альфа-Банк продолжает удерживать лидерство на российском рынке факторинга для клиентов МСП

По данным Ассоциации факторинговых компаний по итогам 1 полугодия 2024 года Альфа-Банк сохранил первую строчку в рейтинге факторов по сделкам в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП).

Факторинговый портфель в сегменте МСП составил более 38 млрд рублей, а предприниматели получили 79 миллиардов финансирования за этот период. С начала 2024 года количество активных клиентов МСП в Альфа-Банке увеличилось на 20%, тогда как на рынке в целом зафиксировано небольшое сокращение клиентской базы.

Клиентоцентричность и развитие цифровых сервисов – приоритетные направления банка. На цифровой факторинговой платформе внедрен инструмент автоматического сбора обратной связи от клиентов, позволяющий в режиме реального времени получать оценки и отзывы о сотрудничестве с банком. Это помогает находить новые решения для улучшения взаимодействия.

Существенно расширены возможности сервиса проактивного факторинга, с помощью которого клиент может получить финансирование в течение 15 минут без ожидания сверки данных с покупателем по поставкам. Увеличен пул партнеров сервиса и реализована возможность подключения не только крупнейших компаний страны, но и совсем небольших покупателей.

Динамика показателей факторинга в сегменте показывает, что Альфа-Банк – фактор первого выбора для МСП компаний.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 121 млрд руб. Клиентская база составляет 1,8 млн корпоративных клиентов и более 32 млн физических лиц по состоянию на май. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.