С 14 августа ББР Банк обновил линейку срочных вкладов для физических лиц с возможностью размещения средств в рублях и китайских юанях. Банк сохранил старые наименования вкладов, но изменили некоторые параметры, которые улучшили условия вкладов.

Например, в условиях вклада «Яркая звезда» появился новый востребованный клиентами срок 91 день.

Вклад «Активный взлет» теперь можно открыть в китайских юанях, причем выплаченные проценты будут увеличивать сумму вклада (капитализация).

В состав обновленной линейки входят как вклады с традиционными условиями размещения средств, так и предложения для определенных категорий клиентов - например, благотворительный вклад "Измени одну жизнь".

Продление действующих договоров по окончании срока вклада будет проводиться в интересах клиентов во вклады обновленной линейки, правила продления прописаны в Условиях перевода (продления) срочных банковских вкладов физических лиц.

Быстро и удобно открыть любой вклад можно в Интернет-банке и Мобильном банке ББР Банка. Подробную информацию по обновленным условиям вкладов можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-220-40-00, в разделе "Вклады и счета" на сайте ББР Банка.