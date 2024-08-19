Заместитель председателя правления ББР Банка Наталья Куценко вошла в состав руководящих органов MMBA

Заместитель председателя правления ББР Банка Наталья Куценко выбрана заместителем председателя Совета Московской международной валютной ассоциации (ММВА)

15 августа в Москве прошло Общее Собрание Московской международной валютной ассоциации (ММВА) и празднование Дня Дилера - профессионального праздника участников межбанковского рынка. Объединение участников межбанковского финансового рынка действует с 1999 года.

Участники Собрания утвердили Отчёт о деятельности ММВА в 2023/2024 годов по развитию инфраструктуры финансового рынка, защите интересов его участников, укреплению между ними доверия, формированию коммуникативной рыночной среды, а также по дальнейшему продвижению на рынок электронной платформы ММВА - ОТС DELTA SYSTEM.

Также участники обсудили ряд вопросов о текущей ситуации на рынке, адаптации банковского сектора к меняющимся условиям работы, обсудили новые, возникающие риски.

Собрание утвердило финансовый отчёт и бухгалтерский баланс Ассоциации, а также Отчёт Ревизионной комиссии ММВА. Выбран новый состав руководящих органов Ассоциации – одним из заместителей Председателя Совета ММВА избрана Куценко Наталья Владимировна, которая занимает должность Заместителя Председателя Правления ББР Банк (АО), г. Москва

Дополнительная информация:

Московская международная валютная ассоциация (ММВА) учреждена 22 апреля 1999 года. Учредителями Ассоциации выступили более тридцати кредитных и некредитных организаций.

С момента своего создания Ассоциация ведёт активную работу по защите интересов банковского сообщества в вопросах, касающихся режима проведения операций на финансовых рынках, а также бизнес-деятельности в целом. За время своего существования ММВА во взаимодействии с другими профессиональными объединениями удалось добиться принятия целого ряда важных решений в области банковского, налогового и валютного законодательства.

Ассоциация активно выступает в защиту банков, сохранения и развития их бизнеса, отстаивание их интересов перед регулирующими органами.