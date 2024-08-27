ББР Банк: «В конце года ждем роста интереса к открытию ИИС третьего типа»

По итогам II квартала инвесторы продолжали с осторожностью относиться к индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), хотя регулятор подтверждает, что интерес к новому инструменту растет. Но при этом пока большая часть ИИС остается пустой.

Всего около 70% брокерских ИИС остаются пустыми или, как считает ЦБ, «пробными». В основном это связано с увеличением минимального срока удержания денежных средств на счете для того, чтобы получить налоговые льготы на взнос и на доход.

В России до текущего года было два вида инвестиционных счетов и хоть отличались они налоговыми льготами, но по сроку оба были трехлетними. То есть, если ранее инвестору было необходимо в течение трех лет не выводить денежные средства со счета, то по ИИС-3 инвесторы, которые хотят получить налоговые льготы, будут вынуждены в течение 5 лет не выводить денежные средства. При этом начиная с 2027 года минимальный срок удержания будет увеличиваться на год, который к 2030 достигнет 9 лет. Сегодняшний ИИС — это гибридный вариант, объединяющий два предыдущих типа, но для более долгосрочных вложений.

Банк России сообщил об открытии 5,9 млн счетов на конец II квартала — это такой же показатель, как в I квартале текущего года. Регулятор отметил при этом в первые три месяца 2024 года нетто-отток средств с ИИС в сумме 15 млрд рублей, а вот по итогам II квартала отмечает нетто-приток в размере 6 млрд рублей. Общий объем активов на всех типах ИИС на 20 млрд меньше, чем в I квартале, он составляет 525 млрд рублей. Но все же, как мы уже сказали выше, несмотря на нетто-приток, инвесторы по-прежнему активно своими счетами не пользуются.

Все потому, что необходимость в «замораживание денежных средств» на длительное время пугает инвесторов. К тому же опыт использования ранних версий ИИС, на которых можно было иметь иностранные активы, был негативным.

Из-за введенных санкций многие инвесторы столкнулись с трудностями по выводу денежных средств со своих ИИС и соответственно получению налоговых льгот, для которых ИИС и предназначались.

Все эти факторы в совокупности формируют настороженное отношение к новому инструменту ИИС-3. Наиболее распространенная стратегия использования инвесторами продукта ИИС заключается в его открытии, внесении денежных средств на счет в последний год и получение налоговых льгот при закрытии данного счета. Мы полагаем, что тенденция с «пробными» ИСС продлиться недолго. Поскольку рынок корпоративных облигаций уже позволяет зафиксировать доходность по некоторым бумагам выше 17% с датой погашения через 5 лет.

Учитывая налоговые льготы на взнос и на доход, которые инвестор получит по ИИС-3, а также отсутствие ограничений на ввод денежных средств, данный продукт будет интересен инвесторам, которые хотят сформировать облигационный портфель и зафиксировать высокую доходность на длительное время.

Думаем, рост интереса к ИИС в конце 2024 и начале 2025-го вырастет, потому что у счетов ИИС третьего типа есть интересные опции и общая доходность фондового рынка.