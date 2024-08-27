Уведомление об изменении адреса АО КБ «Солидарность»

Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» (далее – Банк) уведомляет о внесении в ЕГРЮЛ 23.08.2024 сведений об изменении адреса Банка:

Прежний адрес Банка: 443099, г. Самара, улица Куйбышева, д. 90

Новый адрес Банка: 443079, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 11

Изменение адреса Банка не влечет за собой изменения корреспондентского счета Банка и территориального учреждения Банка России, в котором открыт корреспондентский счет Банка, каких-либо изменений или прекращений прав и обязанностей Банка по отношению к своим клиентам, контрагентам и кредиторам.