Ингосстрах Банк повышает ставку по накопительному счету

С 15 августа 2024 Ингосстрах Банк увеличивает приветственную надбавку по счету «На завтра» с 3 до 5% годовых. Максимальная доходность по накопительному счету составит 19% годовых с учетом всех надбавок.

Приветственная надбавка применяется однократно к первому накопительному счету и действует, если последние 90 календарных дней у клиента не было сберегательных продуктов в Ингосстрах Банке.

Полная ставка суммируется из нескольких частей:

6% годовых – базовая ставка;

5% годовых – приветственная надбавка;

надбавка за расходы по карте на общую сумму 20 000 ₽ в месяц и более:



✔ 6,5% годовых – для держателей зарплатных карт;

✔ 5% годовых – для держателей виртуальных и стандартных карт;

✔ 7% годовых – для держателей премиальных карт;

✔ 5% годовых – для держателей виртуальных и стандартных карт; ✔ 7% годовых – для держателей премиальных карт; 1% годовых – надбавка за подписку «Инго Плюс».

С учетом этих условий максимальная ставка по счету может достигать 19% годовых в первые два месяца и 14% годовых далее.

Открыть счет можно на любую сумму без ограничений. При этом доход начисляется на сумму до 5 млн ₽. Проценты рассчитываются на ежедневный остаток по счету и выплачивается раз в месяц. Одномоментно можно иметь только один накопительный счет. Он открывается за пару минут в интернет-банке или мобильном приложении и не доступен для оформления в офисах банка.

Полные условия по накопительному счету «На завтра» можно посмотреть на сайте Ингосстрах Банка.