Ингосстрах Банк повышает ставки по вкладам

С 20 августа 2024 Ингосстрах Банк улучшает условия двух популярных сберегательных продуктов. Прирост доходности составляет от 0,9 до 2 процентных пунктов на сроках до 1 года.



Максимальный доход в линейке стандартных депозитов можно получить при оформлении вклада «Карамель» без пополнения и снятия по ставке 18,9% годовых. До 15,5% годовых увеличилась ставка по вкладу «Карамель Плюс» с опциями пополнения и снятия. Топ-ставки действуют при выборе депозита на полгода с выплатой процентов в конце срока. Вклад «Карамель» доступен для оформления как новым вкладчикам, так и тем, кто последние 3 месяца не пользовался сберегательными продуктами банка.



При оформлении депозитов из стандартной линейки банка вкладчики, которые активно пользуются платежными картами Ингосстрах Банка и подключили подписку «Инго Плюс», могут получить дополнительный доход ингорублями на бонусный счет: до 1% годовых от суммы вкладов до 2 млн ₽ при покупках по картам от 30 000 ₽ в месяц.



Наиболее выгодные ставки действуют при оформлении стандартных депозитов в приложении или интернет-банке: на 0,25% процентных пункта выше, чем при открытии в офисах. Ознакомиться с подробными условиями по вкладам можно на сайте Ингосстрах Банка.