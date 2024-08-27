Кредитная карта Ингосстрах Банка в топ-15 лучших по версии «Выберу.ру»

Эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» назвали лучшие кредитные карты по итогам августа 2024 г. Всего в шорт-лист попали 20 банковских продуктов, кредитная карта Ингосстрах Банка заняла 14-ю позицию в рейтинге лучших предложений.



Среди преимуществ кредитной карты «Ингосстрах Бонус» портал «Выберу.ру» отметил льготный период до 115 дней, кредитный лимит – до 1 млн ₽, кешбэк до 6% за покупки, полностью бесплатное обслуживание, а также возможность подать заявку на карту и получить решение день в день.



Аналитики изучили продуктовые линейки российских банков и опирались на текущие условия кредитных карт. При составлении рейтинга учитывался обширный перечень критериев: величина льготного периода, диапазон кредитных ставок (указанных в рекламе и в тарифах банка), полная стоимость кредита, сумма кредитного лимита, стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка и значимость кредитной организации на финансовом рынке РФ.



Кредитную карту «Ингосстрах Бонус» можно заказать дистанционно и получить с доставкой. Подробные условия – на сайте Ингосстрах Банка.