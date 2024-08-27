Ингосстрах Банк вошел в топ-30 медиарейтинга российских банков

По итогам июля 2024 года Ингосстрах Банк занял 29-е место в медиарейтинге российских банков, улучшив свои позиции сразу на 13 строчек. Рейтинг составлен независимой системой мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия». Достижение уровня топ-30 – это лучший результат банка за последние 12 месяцев. Аналитики сервиса «Медиалогия» отдельно отметили этот факт, как «самое заметное перемещение в рейтинге».

На МедиаИндекс Ингосстрах Банка существенным образом повлияли публикации о запуске премиального обслуживания: дебетовой карты с повышенным кешбэком 3% на все покупки и до 10% в отдельных категориях, с возможностью безлимитного доступа в бизнес-залы и компенсацией поездок на такси. Также положительно на медийной репутации банка отразились новости об улучшении условий по вкладам, мерах, предпринимаемых для сохранения прежнего уровня одобрения кредитов после регуляторных ограничений, и об активном участии в пилоте Банка России по цифровому рублю.

«Ингосстрах Банк придерживается открытой информационной политики и стремится оперативно и доступно рассказывать об изменениях, происходящих внутри, а также комментировать наиболее актуальные и значимые события и ключевые рыночные тренды. Мы надеемся, что эти экспертные мнения и советы позволят клиентам лучше ориентироваться в нашей продуктовой линейке и услугах, а также будут способствовать эффективному управлению личными финансами», – прокомментировал Роман Силаев, директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций Ингосстрах Банка.

В рейтинге участвовали банки, работающие на территории России. Основой для его построения является МедиаИндекс, разработанный сервисом «Медиалогия». Он отражает количественное и качественное присутствие компании в информационном поле. На текущий момент МедиаИндекс позволяет оценить более 90 000 источников и проанализировать репутацию СМИ, заметность сообщения, яркость упоминания объекта, частоту цитирования, позитивный или негативный характер упоминания и другие параметры. Чем выше позиции банка в рейтинге, тем более заметно и позитивно его присутствие в СМИ.