Банк Приморья вносит изменения в тарифы за обслуживание для юрлиц

с 12 августа 2024 года будут внесены изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".



Ознакомиться с актуальными тарифами можно в разделе "тарифный справочник" на сайте Банка.

Ознакомиться с изменениями можно здесь:



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