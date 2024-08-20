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Банк Приморья вносит изменения в тарифы за обслуживание для юрлиц

с 12 августа 2024 года будут внесены изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

Ознакомиться с актуальными тарифами можно в разделе "тарифный справочник" на сайте Банка.
Ознакомиться с изменениями можно здесь:

Тарифный справочник Москва
Тарифный справочник Приморский
Тарифный справочник Дальневосточный
Тарифный справочник Уральский
Тарифный справочник Санкт-Петербург


/ Сибирское Информационное Агентство /
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