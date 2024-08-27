Примсоцбанк запустил акцию «Мили за покупки» для держателей карт S7 (кредитные, дебетовые, зарплатные), которая продлится с 14 августа по 31 октября этого года. По окончании акции Примсоцбанк определит трех победителей с помощью генератора случайных чисел, каждому из которых начислится 30 тысяч миль. Счастливчикам придет СМС от Примсоцбанка, а начисление миль будет проведено до 30 ноября этого года.

Для участия в розыгрыше клиентам необходимо как можно чаще оплачивать картой S7 товары и услуги. Чем больше будет совершено транзакций – тем выше вероятность победы.

Исключение составляют операции:

в банкоматах и терминалах, включая МСС 6010, 6011;

в Системах дистанционного банковского обслуживания;

МСС 8999 – пополнение электронных кошельков;

МСС 7995 – операции в казино;

отмена/возврат зачисления средств на карту;

MCC 4829, 6536, 6537, 6538, 6051, 6534, 6540, 6531, 6532, 6533, 9700, 9701, 9702 – денежные переводы, а также переводы с карты на карту;

MCC 6012, 6300, 6211, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 5933, 6050, 6051, 6529, 6530, 6381, 6399, 5960 – покупка акций, векселей, денежных сертификатов, валюты, оплата услуг страховых компаний и финансовых институтов, ломбарды;

MCC 4814, 4812, 4816 – оплата товаров и услуг в торговых точках, которые продают телекоммуникационное оборудование, компьютерные сетевые и информационные услуги;

МСС 4900 – оплата коммунальных услуг.

Безналичные операции по счету, оплата услуг в сервисе «ПримсоцЛ@йн»

Акция действует во всех подразделениях банка. Принять участие в ней могут только клиенты с активными картами.

Максимально активно расплачивайтесь картой и получите 30 тысяч миль для будущих путешествий!

Для справки: двойные мили начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC – это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.

Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.