Примсоцбанк в рамках акции «Семейный старт» снизил процентную ставку по семейной ипотеке до 5,8% годовых

В период с 14 августа по 30 сентября Примсоцбанк запустит акцию «Семейный старт». В рамках Акции процентная ставка по программе «Семейная ипотека» будет составлять 5,8% годовых вместо 6%. При этом все остальные параметры ипотечного продукта сохранятся.

Для участия в акции необходимо:

с 14 по 31 августа (включительно) подать на рассмотрение заявку и получить положительное решение;

до 30 сентября (включительно) заключить кредитный договор.

Кроме того, заявки, поданные до 14 августа, могут быть выданы на одобренных условиях или в рамках Акции.

Напомним, семейная ипотека – это федеральная программа господдержки, которая помогает российским семьям с детьми взять ипотеку по сниженной ставке. Примсоцбанк запустил программу «Семейная ипотека» 29 июля 2024 года. Первоначальный взнос от 20,1% от стоимости жилья. Минимальная сумма кредита – 500 тысяч рублей. Максимальная – в Москве и Московской области, Cанкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн. рублей, в других регионах – 6 млн. рублей. Ипотеку можно оформить на срок от 3 до 30 лет. Возраст заемщика – от 21 года до 75 лет.

Воспользоваться программой могут физические лица, имеющие ребенка, возраст которого не достиг 7 лет на дату заключения кредитного договора, или имеющие двух и более детей, не достигших 18 лет.

Узнать подробнее об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.