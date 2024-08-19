Примсоцбанк – в ТОП-30 медиарейтинга российских банков по версии Finmarket

Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 медиарейтинга российских банков за июнь 2024 года, сообщает портал Finmarket.

Таким образом, по количеству упоминаний в СМИ Примсоцбанк занял 20 место, а по показателю индекса заметности – 45.

Рейтинги построены на основе базы средств массовой информации системы «СКАН», которая включает на данный момент более 75 тысяч СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-сайты. Участниками выступили основные игроки банковской отрасли, работающие на территории Российской Федерации.