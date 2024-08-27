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Примсоцбанк вошел в ТОП-9 банков по условиям дальневосточной ипотеки

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» вошел в ТОП-9 российских кредитных организаций, предлагающих наиболее комфортные условия по программе «Дальневосточная ипотека». Соответствующий рейтинг составили эксперты финансового портала «Выберу.ру», проведя исследование текущих условий ипотеки в банках страны и выделив наиболее выгодные предложения.

При оценке продуктов аналитики сервиса учли такие ключевые факторы, как: ставка кредитования, размер ежемесячных платежей, полная стоимость кредита, процент первоначального взноса, условия ипотечного страхования и способы для снижения ставки. На позицию в рейтинге также влиял критерий значимости кредитной организации на финансовом рынке.

Согласно условиям кредитования, первоначальный взнос в Примсоцбанке составляет от 20,1%.

Процентная ставка от 1,8 % годовых.

Сумма кредита:

  • минимальная – 500 тысяч рублей;

  • максимальная – 9 млн рублей, в случаях:

         - если общая площадь приобретаемого жилого помещения составляет 60 кв. м или более при приобретении по ДКП или приобретении по ДКП в «моногороде»;

         - если общая площадь приобретаемого жилого помещения составляет 64 кв. м или более при приобретении на этапе строительства или ИЖС на своем земельном участке или с одновременным приобретением земельного участка;

  • максимальная – 6 млн рублей, – в иных случаях.

Срок ипотеки – от 3 до 20 лет.

Доступна для ИП и собственников бизнеса.

Прочитать подробнее об условиях продукта можно в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный. Воспользоваться ипотечным калькулятором можно по ссылке.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxweAV2Y

/ Сибирское Информационное Агентство /
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