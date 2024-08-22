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Чек-лист от Примсоцбанка: как распознать мошенников

Телефонные мошенники продолжают придумывать новые способы обмана и похищать деньги у доверчивых людей. Злоумышленники искусно играют на чужих чувствах, находя пробелы в области знаний финансов. Но практически каждого из них выдают определенные признаки, которые позволят насторожиться. В чек-листе от Примсоцбанка указаны самые распространенные и очевидные действия телефонных жуликов. Узнали хотя бы один из пунктов – вешайте трубку.

o   Представляются сотрудниками службы безопасности банка, правоохранительных и надзорных ведомств. Проявляют настойчивость и говорят о срочности под предлогом того, что время на отмену операции ограничено;

o   Переключают между различными «специалистами», удерживая длительное время на линии;

o   Рассказывают о взломанном личном кабинете в приложении банка, несанкционированных операциях по счету, утечке персональных данных, оформлении кредита или доверенности от вашего имени;

o   Сообщают о необходимости перевода денег на «Безопасный счет» (могут называть его «страховым», «обновленным» и прочее);

o   Вынуждают снять деньги в банкомате или офисе банка;

o   Запрещают общаться с близкими и рассказывать им о сложившейся ситуации;

o   Просят продиктовать код из СМС-сообщения;

o   Сообщают что надо скачать и установить программу на телефон или компьютер;

o   Под различными предлогами просят назвать СНИЛС или другие данные/пароли, связанные с Госуслугами;

o   Пытаются выяснить сколько у вас денег на счетах, в каких банках, есть ли вклады;

o   Присылают в мессенджерах различные документы, удостоверения.

Что делать?

  • Немедленно прекратить общение и положить трубку;

  • Не совершать никаких операций с денежными средствами, по указанию звонящих, кем бы они ни представлялись;

  • Позвонить в банк, по номеру, указанному на обороте карты или на официальном сайте;

  • Никому не сообщать свои личные данные, коды из СМС, пароли, кодовые слова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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