Чек-лист от Примсоцбанка: как распознать мошенников

Телефонные мошенники продолжают придумывать новые способы обмана и похищать деньги у доверчивых людей. Злоумышленники искусно играют на чужих чувствах, находя пробелы в области знаний финансов. Но практически каждого из них выдают определенные признаки, которые позволят насторожиться. В чек-листе от Примсоцбанка указаны самые распространенные и очевидные действия телефонных жуликов. Узнали хотя бы один из пунктов – вешайте трубку.

o Представляются сотрудниками службы безопасности банка, правоохранительных и надзорных ведомств. Проявляют настойчивость и говорят о срочности под предлогом того, что время на отмену операции ограничено;

o Переключают между различными «специалистами», удерживая длительное время на линии;

o Рассказывают о взломанном личном кабинете в приложении банка, несанкционированных операциях по счету, утечке персональных данных, оформлении кредита или доверенности от вашего имени;

o Сообщают о необходимости перевода денег на «Безопасный счет» (могут называть его «страховым», «обновленным» и прочее);

o Вынуждают снять деньги в банкомате или офисе банка;

o Запрещают общаться с близкими и рассказывать им о сложившейся ситуации;

o Просят продиктовать код из СМС-сообщения;

o Сообщают что надо скачать и установить программу на телефон или компьютер;

o Под различными предлогами просят назвать СНИЛС или другие данные/пароли, связанные с Госуслугами;

o Пытаются выяснить сколько у вас денег на счетах, в каких банках, есть ли вклады;

o Присылают в мессенджерах различные документы, удостоверения.

Что делать?