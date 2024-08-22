Чек-лист от Примсоцбанка: как распознать мошенников

Телефонные мошенники продолжают придумывать новые способы обмана и похищать деньги у доверчивых людей. Злоумышленники искусно играют на чужих чувствах, находя пробелы в области знаний финансов. Но практически каждого из них выдают определенные признаки, которые позволят насторожиться. В чек-листе от Примсоцбанка указаны самые распространенные и очевидные действия телефонных жуликов. Узнали хотя бы один из пунктов – вешайте трубку.
o Представляются сотрудниками службы безопасности банка, правоохранительных и надзорных ведомств. Проявляют настойчивость и говорят о срочности под предлогом того, что время на отмену операции ограничено;
o Переключают между различными «специалистами», удерживая длительное время на линии;
o Рассказывают о взломанном личном кабинете в приложении банка, несанкционированных операциях по счету, утечке персональных данных, оформлении кредита или доверенности от вашего имени;
o Сообщают о необходимости перевода денег на «Безопасный счет» (могут называть его «страховым», «обновленным» и прочее);
o Вынуждают снять деньги в банкомате или офисе банка;
o Запрещают общаться с близкими и рассказывать им о сложившейся ситуации;
o Просят продиктовать код из СМС-сообщения;
o Сообщают что надо скачать и установить программу на телефон или компьютер;
o Под различными предлогами просят назвать СНИЛС или другие данные/пароли, связанные с Госуслугами;
o Пытаются выяснить сколько у вас денег на счетах, в каких банках, есть ли вклады;
o Присылают в мессенджерах различные документы, удостоверения.
Что делать?
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Немедленно прекратить общение и положить трубку;
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Не совершать никаких операций с денежными средствами, по указанию звонящих, кем бы они ни представлялись;
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Позвонить в банк, по номеру, указанному на обороте карты или на официальном сайте;
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Никому не сообщать свои личные данные, коды из СМС, пароли, кодовые слова.