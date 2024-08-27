Вклад «Спринт VIP онлайн» от Примсоцбанка вошел в ТОП-10 лучших краткосрочных вкладов по активам в России

Вклад «Спринт VIP онлайн» от Примсоцбанка вошел в ТОП-10 лучших краткосрочных вкладов в России в августе 2024 года, сообщает финансовый маркетплейс Выберу.ру.

Банковский вклад – это надежный и проверенный временем способ накопления средств. Миллионы людей выбирают этот инструмент, чтобы не только защитить свои сбережения от инфляции, но и получить доход благодаря привлекательным депозитным ставкам.

Аналитики сайта «Выберу.ру» провели исследование текущих условий по короткосрочным рублевым депозитам и выделили самые выгодные предложения от банков – вклады с возможностью размещения денежных средств на срок до трех месяцев. Такие вклады идеально подходят для накопления средств, например, на ремонт, крупную покупку, путешествие или создание финансовой «подушки безопасности» для семьи.

При составлении рейтинга специалисты оценивали различные параметры вкладов, такие как: минимальная сумма и срок, учитывали возможность капитализации процентов и наличие ограничений для получения дохода по максимальной ставке из-за лестничных процентов или других обязательных требований к вкладчику. Важными элементами при формировании рейтинга выступили надежность банка, реальный доход по вкладу и процентная ставка.

Так, процентная ставка по вкладу «Спринт VIP онлайн» от Примсоцбанка составляет 17.9% (в интернет-банке) и 17,8% (в отделении). Срок вклада – 91 день. Минимальная сумма вклада – 100 тысяч рублей.

Прочитать подробнее об условиях продукта можно в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный. Рассчитать доход можно по ссылке.