Солид Банк запустил накопительный счет - со ставкой 15% годовых на ежедневный остаток на счете!

Солид Банк расширил перечень своих финансовых продуктов для ФЛ и запустил накопительный счет. С 15.08.2024 клиентам Банка доступен новый сберегательный инструмент - накопительный счет «Солидная копилка».

Удобство накопительного счета для клиентов объясняется тем, что они могут не только хранить свои денежные средства под процентом, но и распоряжаться ими без ограничений в любой момент. При этом сами условия «Солидной копилки» максимально прозрачны и лояльны.

Открытие накопительного счета доступно всего от 10 000 ₽, эта сумма -неснижаемый остаток по счету. Проценты начисляются клиентам при условии наличия на счете суммы от 10 000 ₽ до 5 000 000 ₽.

Процентная ставка по накопительному счету и условия выплаты процентов порадуют клиентов! 15% годовых* начисляется, если на счете клиента находится сумма денежных средств в размере от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽, 13% годовых* - при сумме от 1 000 001 ₽ до 5 000 000 ₽ (*ставка может быть изменена Банком в одностороннем порядке, все изменения публикуются на сайте в разделе «Вклады»).

Проценты начисляются ежедневно на остаток денежных средств на счете клиента. То есть на сумму, которая находится на счете на начало операционного дня.

Выплата производится также ежедневно, путем причисления процентов к сумме средств, находящихся на счете.

Клиенты могут пополнять сумму накопительного счета без ограничений по сумме и срокам. Важная опция - возможность расходных операций без ограничений, при условии сохранения неснижаемого остатка – 10 000 ₽. Опция позволяет клиентам в любой момент воспользоваться денежными средствами.

Накопительный счет - это не только доходный, но и максимально гибкий финансовый инструмент. Ведь при хранении средств в «Солидной копилке» клиентам удается копить и получать доход, вносить и выводить деньги в любой момент без потери процентов.

Приятный бонус для клиентов в том, что обслуживание накопительного счета «Солидная копилка» - бесплатное!

Открыть накопительный счет можно в любом офисе Солид Банка в 17 городах России: Альметьевск, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Елизово, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Северо-Курильск, Тула, Уфа, Хабаровск, Якутск.

В текущий момент по всем вопросам, связанным с накопительным счетом, необходимо обращаться в офисы Солид Банка. Но команда Банка уже активно работает над тем, чтобы финансовые продукты были не только доходными, но и удобными для клиентов. В ближайшее время мы планируем перевести этот продукт в цифровой формат.

Ознакомиться с полными условиями накопительного счета «Солидная копилка» и получить консультацию от сотрудника Банка можно по ссылке.