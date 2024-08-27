«Цифра банк» предлагает эффективную процентную ставку 17,01% по вкладу «Свободный»



Минимальная сумма вклада составляет 100000 руб. Эффективная ставка с учетом ежемесячной капитализации процентов 17,01%. Вклад можно открыть сроком на 395 дней. При досрочном изъятии вклада проценты по вкладу пересчитываются, исходя из ставки 10,50% на сумму вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца. Проценты капитализируются путем причисления к сумме вклада. Возможность пополнения не предусмотрена.



Ознакомиться с подробностями и открыть вклад можно на сайте банка по ссылке.