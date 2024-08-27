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«Цифра банк» запустил овердрафт для бизнеса

«Цифра банк» предлагает клиентам юридическим лицам новый продукт – овердрафт в рублях для развития бизнеса. Овердрафт — это кредитование банком расчётного счёта клиента для оплаты расчётных документов, позволяющее просто и оперативно получить деньги при необходимости.

В рамках овердрафта от «Цифра банк» клиент может получить от 5 млн руб. с лимитом до 50% от среднемесячного денежного потока в любом банке за последние 6 месяцев.

Срок овердрафта составляет 12 месяцев с возможностью пролонгации. Овердрафт можно получить сразу, при этом перевод оборотов в «Цифра банк» может быть постепенным.

За неиспользованный лимит комиссия не взимается.

С более подробной информацией по услуге овердрафта можно ознакомиться на сайте банка по ссылке

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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