«Цифра банк» запустил овердрафт для бизнеса

«Цифра банк» предлагает клиентам юридическим лицам новый продукт – овердрафт в рублях для развития бизнеса. Овердрафт — это кредитование банком расчётного счёта клиента для оплаты расчётных документов, позволяющее просто и оперативно получить деньги при необходимости.



В рамках овердрафта от «Цифра банк» клиент может получить от 5 млн руб. с лимитом до 50% от среднемесячного денежного потока в любом банке за последние 6 месяцев.



Срок овердрафта составляет 12 месяцев с возможностью пролонгации. Овердрафт можно получить сразу, при этом перевод оборотов в «Цифра банк» может быть постепенным.



За неиспользованный лимит комиссия не взимается.



С более подробной информацией по услуге овердрафта можно ознакомиться на сайте банка по ссылке