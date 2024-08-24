ВРИО Председателя правления «Цифра банк» стала Полина Карпенко

Наблюдательный совет «Цифра банк» утвердил с 24 августа Полину Карпенко, которая ранее занимала должность директора юридического Департамента банка, на должность Временно исполняющего обязанности Председателя Правления. Кандидатура Полины Карпенко в настоящий момент согласовывается с Банком России на должность Председателя Правления и после получения согласования регулятора Полина будет назначена на указанную должность.



Стратегия развития банка со сменой главы не изменится и будет направлена на построение цифровой экосистемы совместно с «Цифра брокер», развитие российского финансового рынка и выстраивание партнерских отношений с компаниями из дружественных юрисдикций.



Полина Карпенко пришла в «Цифра банк» в 2022 году. До этого возглавляла юридические департаменты таких банков как «Восточный» и «Юниаструм Банк».



Ранее возглавлявший банк Игорь Пучков покидает группу «Цифра».



«За время своей работы в качестве Председателя Правления «Цифра банк» Игорь Пучков показал себя высокопрофессиональным топ-менеджером, благодаря которому заметно выросла эффективность операционной деятельности банка, были усовершенствованы процессы, внедрены новые решения и услуги. Игорь выполнил в полном объеме все поставленные перед ним задачи. С приходом Полины Карпенко, которая также зарекомендовала себя в банке в качестве профессионала с отличными знаниями как российского, так и международного финансовых рынков, мы хотим не только сохранить высокую надежность «Цифра банк», но и реализовать достаточно амбициозные планы по развитию банка в ближайшие годы», - говорит акционер группы «Цифра» Максим Повалишин.



ООО «Цифра банк» основан в 1990 году. Осуществляет свою деятельность на основании универсальной лицензии Банка России № 1143 от 31.01.2024. В настоящее время в России открыто более 40 отделений. Банк предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. Является участником Системы страхования вкладов.