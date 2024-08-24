С 30 августа «Цифра банк» вводит новую редакцию тарифов расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в российских рублях и в иностранной валюте.
С документами в новой редакции можно ознакомиться по ссылке
Новости
«Цифра банк» вводит новую редакцию тарифов РКО для юридических лиц
С 30 августа «Цифра банк» вводит новую редакцию тарифов расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в российских рублях и в иностранной валюте.
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Смотрите также: