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«Цифра банк» вводит новую редакцию тарифов РКО для юридических лиц

С 30 августа «Цифра банк» вводит новую редакцию тарифов расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в российских рублях и в иностранной валюте.

С документами в новой редакции можно ознакомиться по ссылке


/ Сибирское Информационное Агентство /
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