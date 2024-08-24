«Цифра банк» вводит новую редакцию тарифов РКО для юридических лиц

С 30 августа «Цифра банк» вводит новую редакцию тарифов расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в российских рублях и в иностранной валюте.



С документами в новой редакции можно ознакомиться по ссылке