Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 августа: 7 385,8701 руб/1 г золота и 86,5700/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 7 385,8701 руб.

1 грамм серебра - 86,5700 руб.

1 грамм платины - 2 788,2300 руб.

1 грамм палладия - 2 770,5801 руб.

Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,7198 р. (0,32%) .

Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,32%) .

Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9499 р. (0,32%) .