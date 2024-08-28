Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 августа: 7 385,8701 руб/1 г золота и 86,5700/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 7 385,8701 руб.
  • 1 грамм серебра - 86,5700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 788,2300 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 770,5801 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,7198 р. (0,32%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,32%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9499 р. (0,32%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9000 р. (0,32%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес