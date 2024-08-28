«Слата» запустила собственную доставку

Сеть супермаркетов «Слата» расширила возможности по онлайн-заказам из своих магазинов. Теперь покупки можно оформить как через привычные агрегаторы, так и с помощью собственной доставки через мобильное приложение «Моя Слата».

В августе месяце торговая сеть «Слата» обновила мобильное приложение. Онлайн-заказы теперь легко оформить из ближайшего магазина. Таким образом сеть расширяет омниканальные возможности и удобства для своих покупателей.

«Мы отмечаем, что культура онлайн-заказов постепенно развивается в нашем регионе. Об этом говорят цифры, так прирост онлайн-заказов год к году по нашей сети составил плюс 400%. Из наиболее популярных товаров в заказах – это бананы и мясная гастрономия и товары в больших упаковках - воды, сахар и др. Средний чек выше в 2,5-3 раза в сравнении с офлайн покупками», – рассказала директор отдела маркетинга торговой сети «Слата» Елена Генералова.

В сети отметили и ключевые тренды на рынке онлайн-заказов. Так, за первое полугодие продукты питания впервые обогнали товары для дома, одежду и электронику по обороту покупок в интернете. Чаще всего россияне заказывают в интернете готовую еду, а также продукты из магазинов - 15,8% от общего объема покупок в онлайн (данные АКИТ). В целом же рост рынка онлайн-продаж продовольственных товаров ускорился год к году до 57%, согласно исследованию Infoline. По словам Елены, сибирские регионы, на фоне цифр по онлайн-заказам из центральной части России, пока существенно отстают. Это объясняется плотностью населения, насыщенностью рынка и образом жизни в мегаполисах.

Доставка из магазинов «Слата» существует во всех городах присутствия сети: в Иркутске, Шелехове, Ангарске и центральной части города Братск. Также действует бесплатная доставка при заказе от 700 рублей и кешбэк 20% с первой покупки на карту лояльности «ФрешКарта». Все подробности – на сайте.