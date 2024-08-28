Экономическая активность в регионах замедляется

Индекс региональной экономической активности в июне снизился сразу на 10 п.п., до 65%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование ВШЭ.

В июне значительно замедлился экономический рост субъектов РФ. Индекс региональной экономической активности (РЭА) упал на 10 п.п. (с 75,4% до 65,3%), сказано в «Комментариях о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ за авторством заместителя директора Института «Центр развития» Сергея Смирнова.

Замедление экономической активности в июне наиболее заметно в строительстве, в меньшей степени – в промышленности и в оптовой торговле, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В то время как в потребительских отраслях она увеличивается высокими темпами на фоне исторически высокого роста зарплат и потребкредитования – у людей появляются средства, чтобы тратить их на повседневные нужды, пояснила эксперт.

Главным негативным фактором выступает снижение ввода многоквартирного жилья на 28% в первом полугодии, отметил Дмитрий Землянский из Президентской академии. Кроме того, высокая ключевая в 18% оказывает давление на экономическую активность компаний в регионах – при таких ставках организациям невыгодно брать средства в кредит и инвестировать.

Тем не менее в целом по России основные экономические показатели растут, заявили «Известиям» в Минэке. В частности, по итогам I квартала 2024 года реальные денежные доходы увеличились на 5,9% к соответствующему периоду 2023-го. Также выросли инвестиции в основной капитал (+14,5%) и выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (+5,8%).

Напомним, что продажи новостроек в Иркутской области упали в июле на 40%. По данным Росреестра, в июле в регионе зарегистрировано 355 договоров долевого участия. Это на 60% меньше, чем в июне (898 шт.), и на 37% меньше, чем в июле 2023-го (583 шт.). После рекордного июня, когда покупатели активно приобретали жилье в новостройках, стремясь успеть до отмены льготной ипотеки, на рынок пришло ожидаемое охлаждение.