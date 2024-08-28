МСП и самозанятые получат льготы на патентные пошлины

Они должны будут уплатить лишь треть суммы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект Минэка.

Субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) предоставят льготы по патентным пошлинам – они должны будут внести лишь 35% от всей суммы, рассказали «Известиям» в пресс-службе Роспатента. Речь идет о государственном сборе, который нужно уплатить для получения, а также для поддержания или продления документа, удостоверяющего исключительное право на изобретение.

Такой проект постановления подготовил Минэк («Известия» с ним ознакомились). Сейчас акт находится на этапе оценки регулирующего воздействия.

Как поделились в Роспатенте, средние размеры патентных пошлин за все юридические действия от подачи заявки до выдачи документа составляют:

для изобретений – 18,8 тыс. рублей;

для полезных моделей (инновационное техническое решение) – 6,9 тыс.;

для промышленных образцов (дизайн изделий) – 7,7 тыс.

Размер таких сборов в России варьируется в зависимости от типа патента и области, добавил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ Президентской академии Даниил Гоненко.

Ранее стало известно, что на малый и средний бизнес в Иркутской области работает 38,6% населения. Лидерами рейтинга являются Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва. В каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего предпринимательства работает более 55% общей численности занятых в экономике региона.