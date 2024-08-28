Маркировку чая могут ввести в России

Инициативу внесли после выявления пестицидов в продукции крупных производителей. Об этом пишут «Известия».

Общественники выступили за введение в России маркировки чая после случаев с выявления пестицидов в продукции крупных производителей. Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов направил соответствующие предложения в адрес главы правительства Михаила Мишустина, первого вице-премьера Дениса Мантурова и в Минпромторг.

В обращении, с которым ознакомились «Известия», организация призывает обратить внимание на «ситуацию с содержанием пестицидов в некоторых продовольственных товарах».

«К сожалению, в настоящее время зависимость производителей чая от импортного сырья приводит к тому, что на отечественный потребительский рынок попадает продукция со следами пестицидов, чье влияние на организм не изучено, а применение не нормировано», – говорится в документах.

В них отмечается, что пестициды потенциально токсичны для человека, а степень их влияния зависит от количества, времени употребления, состояния организма и других факторов. Главная опасность в том, что при регулярном воздействии они могут вызвать канцерогенные, мутагенные и аллергенные последствия для организма. Особенно вредны химикаты для детей, подростков, пожилых людей, а также для людей с ослабленным организмом, отмечает общественник, ранее занимавший должность зампредседателя Общественного совета при Роспотребнадзоре.