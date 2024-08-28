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Выплачивать вознаграждение всем студентам страны за научные разработки предложил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Об этом глава региона заявил на форуме «Технопром-2024».

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Выплачивать авторское вознаграждение всем студентам страны за научные разработки – с таким предложением выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на пленарном заседании форума «Технопром-2024», которое состоялось под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

– Предлагаем рассмотреть возможность внести изменения и дополнения в четвертую часть Гражданского Кодекса РФ, дающие возможность выплачивать вознаграждение студентам – бакалаврам, магистрантам, аспирантам, принимающим участие в создании служебного изобретения и иных результатов интеллектуальной деятельности. К сожалению, сегодня, являясь соавторами патентов, молодые, перспективные ребята не получают авторское вознаграждение. Хорошо бы поддержать таланты, – сказал Игорь Кобзев.

Дмитрий Чернышенко поручил взять предложение в работу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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