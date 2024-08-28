Более пяти тысяч рабочих мест создадут в промышленном секторе Иркутской области

Более пяти тысяч новых рабочих мест, большинство из которых высокотехнологичные, будут созданы в Иркутской области в результате реализации ключевых проектов региональной комплексной программы научно-технологического развития. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая на пленарном заседании форума «Технопром-2024», которое состоялось под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор сообщил, Иркутская область динамично развивается, сегодня в регионе крупнейшие компании реализуют масштабные проекты в сфере авиастроения, цветной металлургии, химии, глубокой лесопереработки, фармацевтики, добычи полезных ископаемых. Среди субъектов РФ Приангарье занимает 8-е место по объему инвестиций, 9-е место по объему внешнеторгового оборота и экспорта, 11-е место по объему валового регионального продукта и 18-е место в Национальном рейтинге научно-технологического развития.

Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП составляет 14,5%.

– В этом году Иркутская область стала пилотным субъектом по разработке региональной программы научно-технологического развития до 2030 года и, кстати, вчера здесь на полях Форума, успешно защитили региональную комплексную программу НТР, которая включает в себя четыре ключевых проекта. В перспективе реализация этих проектов позволит создать более пяти тысяч новых рабочих мест, в основном высокотехнологичных. Промышленность нуждается в квалифицированных кадрах. Сегодня работодателями региона уже заявлено 37 тысяч вакансий, а количество зарегистрированных безработных – менее шести тысяч человек. Региону предстоит решать эту задачу, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев уточнил: для того чтобы обеспечить промышленные предприятия квалифицированными кадрами, в регионе работают над настройкой максимально эффективной региональной системы профессиональной подготовки кадров, начиная со школьной скамьи. Для того чтобы повысить интерес школьников к естественно-научным предметам и увеличить долю выпускников, сдающих ЕГЭ по таким дисциплинам, в школах региона создано 159 профильных классов, 35 из них – совместно с крупными компаниями.