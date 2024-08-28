Как эффективно развивать бизнес рассказали на форуме предпринимателей в Тайшете

В Тайшете состоялся Форум предпринимателей «Бизнес на перспективных территориях. От идеи до реализации». Организаторами мероприятия выступили Сбер и центр «Мой бизнес» при поддержке правительства Иркутской области, Законодательного собрания и администрации города. Форум посетили более 70 предпринимателей.

Программа Форума содержала реальные истории успеха предпринимателей из Иркутска и Тайшета, дискуссии про бизнес будущего, презентации готовых решений и сервисов для развития бизнеса, меры поддержки и практикумы для предпринимателей.

Сбер представил интерактивные локации. Участники узнали что такое умная камера здоровья «Жираф» от медицинской компании СберЗдоровье и как с ее помощью проводить домашний осмотр и передачу видео и изображений врачу, познакомились с возможностями AI-сервисов Сбера GigaChat и Kandinsky и попрактиковали навыки создания изображений, текстов и музыки.

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» была организована выставка региональных франшиз.

«Этот Форум – место, где предприниматели могут проверить свою бизнес-идею на эффективность, найти клиентов и поставщиков, а самое главное – благоприятную среду для развития. Тайшетский Форум стал третьим событием, организованным Сбером на перспективных территориях региона. Первый прошел в Усть-Куте, второй – в Усть-Илимске. Вы видим заинтересованность предпринимателей в подобных встречах и планируем расширять географию проекта», – Артур Сальманов, региональный директор Иркутского отделения Сбербанка.

«Качество жизни во многом определяется уровнем развития малого и среднего предпринимательства. И наше государство настроено помогать смелым, креативно мыслящим, дальновидным людям – предпринимателям. На всех уровнях власти есть меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Форум – это по-настоящему полезная коммуникативная площадка, на которой можно услышать истории успеха от тех, кто уже ведет свой бизнес и может рассказать с какими трудностями столкнулся, получить ответы на интересующие вопросы, обсудить важные моменты с представителями органов власти. Мы все открыты для общения, для конструктивного диалога. Цель у нас одна – развитие нашей экономики, нашего общества», – Александр Ведерников, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

«Каждому предпринимателю требуется коммуникационная площадка для обмена опытом, повышения компетенций, привлечения инвестиций, юридических консультаций. Форум в Тайшете стал такой площадкой. Это важное событие для города, на котором действующие предприниматели и те, кто только собираются ими стать, смогли заявить о себе, научиться у экспертов и воспользоваться возможностями системы поддержки предпринимательских проектов от Сбера», – Александр Кузин, глава Тайшетского муниципального образования.