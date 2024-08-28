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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-3 лучших кредитных карт для снятия наличных

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 августовского рейтинга лучших кредитных карт для снятия наличных, подготовленного порталом Выберу.ру

В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии как условия снятия наличных с кредитной карты и суммы без комиссии, возможность использовать льготный период при снятии наличных, его длительность.  На место в рейтинге также влиял диапазон ставок кредитования, размер полной стоимости кредита и лимит кредитования, а также стоимость выпуска и годового обслуживания, величина кешбэка, возможность оформления онлайн и ряд других параметров.

Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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