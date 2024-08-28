60% иркутян вдохновляют истории карьерного успеха

Чаще остальных откликаются на примеры чужого взлета женщины, те, кто моложе, и те, кто зарабатывает больше. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие экономически активные иркутяне.

65% иркутян вдохновляют и мотивируют истории успеха других людей в работе и карьере, причем женщины значительно чаще мужчин заявляют об этом.

Каждого седьмого примеры чужого успеха раздражают или расстраивают. 20% респондентов затруднились оценить их влияние.

Более молодые граждане (до 34 лет) реже затруднялись с ответом на данный вопрос – среди них высока доля и тех, кто вдохновляется подобными историями (7 из 10 ответивших), и тех, кого эти примеры раздражают (каждый четвертый).

Чужой успех чаще мотивирует тех, кто зарабатывает больше: 68% среди горожан с зарплатой от 100 тыс. руб. против 53% среди тех, чей доход составляет до 50 тысяч рублей в месяц.