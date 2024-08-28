Водитель из Братска отдал «операторам сотовой связи» свыше 4,6 млн рублей

47-летний житель Братска стал жертвой мошенников. Он доверился «операторам сотовой связи» и лишился крупной суммы, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Установлено, что в начале июля ему поступил звонок якобы от оператора сотовой связи. Собеседник стал уверять братчанина в необходимости продлить договор на оказание услуг. Потерпевший доверился псевдоспециалисту и назвал ему код от личного кабинета на портале «Госулслуги».

Спустя некоторое время к диалогу подключился подставной сотрудник «службы безопасности» банка. Аферист сообщил о неизвестных, оформивших на заявителя кредит в 9 млн рублей. Для отмены несуществующей заявки требовалось взять «зеркальный заем». Под руководством звонивших потерпевший за 4 дня получил несколько кредитов на 4 млн 652 тысячи рублей, которые сразу же перечислял на указанные счета.

По факту случившегося организована проверка.