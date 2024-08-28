Запрет на продажу алкоголя введут в Иркутске 1 сентября

В связи с проведением мероприятий, посвященных открытию Дней русской духовности и культуры «Сияние России», в Иркутске 1 сентября введут ограничения на продажу алкоголя, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Они будут действовать:

с 7:00 до 14:00: площадь у входа в Собор Богоявления, ул. Сухэ-Батора, 1а;

с 8:00 до 14:00: площадь Графа Сперанского;

с 8:00 до 14:00: сквер имени Кирова;

с 8:00 до 14:00: по маршруту крестного хода (Собор Богоявления (ул. Сухэ-Батора, 1а) – ул. Ленина до пересечения с ул. Карла Маркса - ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Сухэ-Батора, ул. Сухэ-Батора до Собора Богоявления (ул. Сухэ-Батора, 1а);

с 12:00 до 20:00: площадь у памятника Александру III.

Ограничения розничной продажи алкоголя касаются площадок проведения массовых мероприятий, а также в радиусе 100 метров от места указанных событий. Несоблюдение запрета является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

Запрет розничной продажи алкогольной продукции не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания.