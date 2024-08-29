Новый Дворец бракосочетания построят в Ангарске

В Ангарске началось строительство нового Дворца бракосочетания, который будет расположен на пересечении улиц Зурабова и Троицкой. Строительство планируют завершить к 1 декабря 2025 года, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Проектом предусмотрено создание двухэтажного здания общей площадью 1443,3 кв. м. с подземным пространством. Объект сможет вместить до 100 человек. Общая стоимость работ составляет 278 млн рублей.

Действующий ЗАГС в Ангарске располагается в приспособленном помещении: городу давно требовалось новое отделение. По данным властей, оно будет комфортным и современным. Белые фасады здания дополнят окна в пол с темно-серыми переплетами, для отделки цоколя будет использоваться светло-серый керамогранит.

Гостей и молодоженов будет встречать парадная лестница, ведущая в зал регистрации. На втором этаже планируется оборудовать отдельную комнату для жениха и невесты, а также зону ожидания и гардероб.

На данный момент завершены подготовительные работы, включая ограждение строительной площадки, снос зеленых насаждений и разбивку осей здания. Выполнено устройство котлована, ведется подготовка к переносу инженерных сетей. На площадке задействованы семь человек, включая четырех инженерно-технических работников, одного инженера и двух водителей.