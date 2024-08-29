Пострадавшим от весеннего паводка в Приангарья направили более 6,4 млн рублей

Жителям Катангского района, пострадавшим от весеннего паводка, направили материальную помощь, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Из резервного фонда региона на эти цели выделено более 6,4 млн рублей. Выплаты уже направлены в кредитные организации и зачислены на счета граждан, а также в АО «Почта России», и будут вручены пострадавшим в соответствии с графиком.

Единовременную материальную помощь по 10 тысяч рублей получат 244 человека, зарегистрированные на территории подтопленных населенных пунктов. Это 210 жителей села Преображенка, 33 – села Токма и один человек из села Ика. Еще 78 человек получат компенсацию за утраченное имущество по 50 тысяч рублей.