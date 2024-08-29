Почти 90 молодых семей в Иркутске с начала года получили сертификаты на жилье

С начала 2024 года 89 молодых семей из Иркутска получили свидетельства о праве на социальную выплату для приобретения или строительства жилья в рамках регионального проекта «Молодым семьям – доступное жилье», рассказали в пресс-службе мэрии.

Средства предоставляются на безвозмездной основе, воспользоваться поддержкой можно один раз. Приоритетное право имеют многодетные семьи. Деньги можно потратить не только на покупку жилья, но и на погашение ипотеки.

Войти в программу могут пары, которые нуждаются в жилье, являются платежеспособными, при этом оба супруга имеют российское гражданство, а и их возраст не превышает 35 лет.

Подобного рода поддержку оказывают в городе с 2005 года. За это время условия проживания улучшили более 2100 молодых семей. Сейчас в зависимости от состава семьи люди получают от 900 тысяч до более 2,5 млн рублей. На указанные цели привлекают средства из регионального и федерального бюджетов.