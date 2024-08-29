Прямые рейсы из Иркутска в Ижевск ввели на новогодние праздники

На новогодние праздники из Иркутска можно будет напрямую на самолете добраться до Ижевска и обратно – введены соответствующие рейсы, следует из данных авиакомпании «Ижавиа».

Из Ижевска в Иркутск можно будет улететь 2, 6, 9 января, в обратную сторону – 3, 7 и 10 января. Стоимость билетов в одно направление составляет от 10,3 тысячи рублей. Время в пути – 4 часа 25 минут.

Ижевск находится в Удмуртии. Является 21-м по численности населения городом России. На его территории иркутяне могут посетить местные театры, музей, заповедники и другие достопримечательности. В свою очередь, жители Ижевска смогут познакомиться с окрестностями столицы Приангарья и пейзажами Байкала.