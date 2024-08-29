Четверть иркутских педагогов интересуются работой на «удаленке»

Эксперты hh.ru выяснили, в каких регионах Сибири больше всего соискателей-педагогов, сколько им лет, каков опыт работы по специальности, а также – учителя каких дисциплин чаще всего заинтересованы в поиске новой работы.

С января по август в Сибирском ФО было открыто или обновлено 20,7 тысяч резюме педагогов. Самое большое количество таких кандидатов зафиксировано в Новосибирской области – 26% от всех активных резюме преподавателей в СФО в 2024 году. На втором месте – Красноярский край (17%), на третьем – Иркутская область (13%). Далее идут Омская область (11%), Томская, Кемеровская области и Алтайский край (по 10%), Республика Хакасия (2%), Республика Тыва и Республика Алтай (по 1%).

73% иркутских педагогов и учителей, которые искали в этом году работу по специальности, имеют опыт работы в профессии. Из них 17% указали в своем резюме опыт 3-6 лет, еще 15% – от 1 года до 3 лет, 14% – более 15 лет, 8% – 6-9 лет, по 7% – до одного год или 9 – 12 лет, а 5% - 12 – 15 лет. При этом 27% – новички в профессии.

Любопытно, что среди местных специалистов высок интерес к удаленной работе – в четверти резюме преподавателей (25%) отмечена готовность работать дистанционно.

Половина соискателей (50%) моложе 35 лет, лишь 4% – старше 55 лет. Еще 16% приходится на возрастную группу 35 – 44 года, и 9% на группу 45 – 54 года.

Среди своих профессиональных навыков иркутские учителя чаще всего упоминают обучение и развитие, организаторские способности, знание английского языка, организацию учебного процесса и мероприятий, навыки межличностного и делового общения. А среди личностных качеств – ответственность, грамотную речь и умение работать в коллективе.

Анализ резюме показал, что самые популярные специализации среди местных учителей, по которым они хотели бы трудоустроиться – преподаватель английского языка (7% резюме), учитель начальных классов (5%), педагог-психолог и педагог дополнительного образования (по 3%).