Росприроднадзор и Фонд «Экология» Россельхозбанка провели акцию по очистке береговой линии озера Байкал

Сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» совместно с Фондом «Экология» и сотрудниками Иркутского регионального филиала Россельхозбанка провели акцию по уборке побережья озера Байкал на территории парка «Железнодорожник» в Слюдянке.

Волонтеры убрали береговую линию протяженностью более 5 км, собрали 1,5 тонны мусора, установили скамейки, изготовленные из переработанного пластика, разместили информационные стенды с правилами поведения в зонах отдыха. Отдыхающим активисты раздали листовки с информацией о международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого».

Директор фонда «Экология» Эльмира Морозова отметила, что такие совместные экологические десанты не только способствуют формированию экопривычек и нового «зеленого» будущего, но и позволяют найти единомышленников, чтобы менять мир вместе.

«Горожане любят проводить время на пляжах и берегах водоемов вблизи своих городов. Часто там остается мусор и нет удобных мест для сбора отходов. Наша цель –популяризировать среди населения идею уважительного отношения к природе и водным объектам, а также напомнить о рациональном использовании ресурсов. В состав гранул из вторсырья, которые используются для изготовления скамеек, входит различная полиэтиленовая продукция (в основном пакеты), а также стретч-пленка, песок и другие полимеры. Такие скамейки долговечнее и прочнее обычных, они не горят, не плавятся и позволяют экономить древесные ресурсы», – рассказала руководитель фонда.

Директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова отметила, что сотрудники банка большое внимание уделяют экологическому просвещению, ответственному отношению к окружающей среде и формированию экопривычек, поэтому всегда поддерживают различные «зеленые» инициативы.

«Экология – это, действительно, дело каждого, поэтому очень важно научить людей после отдыха на природе забирать с собой мусор и выбрасывать его в специально отведенное место, а также создавать для этого необходимую инфраструктуру. Тогда у нас будет больше шансов сохранить чистым это уникальное озеро для будущих поколений. Надеемся, акция вдохновит на более ответственное отношение к окружающей среде и привлечет внимание к теме раздельного сбора мусора», – прокомментировала Наталья Баркова.

Немного цифр

Банк совместно с Фондом «Экология» за 7 месяцев 2024 года провел более 80 экомероприятий в различных регионах страны. Согласно плану, в этом году планируется реализовать еще 11 мероприятий по очистке берегов водоемов, а общая протяженность очищенных водных территорий превысит 25 км. Экологический эффект смогут почувствовать более 10 млн человек, проживающих в этих регионах.

В рамках реализации проектов по сохранению биоразнообразия выпущено 75 тыс. мальков краснокнижного сибирского осетра в озеро Байкал, что превысило количество выпущенных в прошлом году мальков более чем в три раза.

Средства на финансирование данных инициатив были пожертвованы клиентами Россельхозбанка и неравнодушными людьми. Реализация сбора средств стала возможна благодаря уникальным банковским продуктам РСХБ - дебетовой карте «Экокарта», сертификатам фонда - «Выпусти Мальков», пожертвованию баллов в программе лояльности Урожай, а также пожертвованиям физических лиц на сайте фонда.