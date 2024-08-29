Павла Дурова освободили из-под стражи

Бизнесмен не может покидать Францию, пока идет расследование. Об этом пишет РБК.

В Париже суд вынес решение о надзоре над основателем Telegram Павлом Дуровым. Бизнесмену запрещено покидать территорию Франции, также он должен внести залог в размере 5 млн евро. Его обязали дважды в неделю являться в полицейский участок.

Напомним, что российский бизнесмен Павел Дуров задержан французскими властями в субботу после перелета из Азербайджана. В среду ему были предъявлены обвинения из-за отказа в модерации Telegram-каналов, нарушающих законы страны.