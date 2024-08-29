Только 30% иркутян согласны на зарплату в конверте

В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

43% иркутян не согласны на «серую» зарплату. Только 30% готовы к заработку в конверте.

Женщины реже мужчин соглашаются на работу с неофициальной зарплатой (46% против 40% соответственно). Горожане старше 45 лет выступают против зарплат в конверте чаще тех, кто моложе (и это закономерно, т.к. возраст выхода на пенсию ближе).

Среди граждан с доходом от 100 тыс. руб. больше как тех, кто против «серых» схем (46%), так и тех, кто допускает полуофициальный заработок (33%, вероятно, это связано с введением в 2025 году прогрессивной шкалы НДФЛ – доходы, превышающие 200 тысяч рублей в месяц, будут облагаться налогом по повышенной ставке).