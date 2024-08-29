Иркутских школьников научат зарабатывать на создании контента

Цифровая экосистема МТС объявила о запуске бесплатного курса по контент-мейкингу в рамках образовательного проекта «Поколение М». Обучение выстроено в формате компьютерной игры, а пять лучших авторов контента на видеоплатформе NUUM смогут посетить любое мероприятие из афиши МТС Live.

Онлайн-курс проходит в телеграмм-канале проекта «Поколение М» с 21 августа по 30 сентября 2024 года. Программа обучения с элементами геймификации разработана для школьников 12-18 лет и погружает участников в виртуальный дом Nuumroom, где каждую неделю открывается новая комната с обучающим контентом, мотивационными советами и домашним заданием. За полтора месяца дети узнают, как побороть страх перед созданием блога, правильно реагировать на хейт, как формировать стратегию и концепцию блога, создавать контент-план, анализировать статистику, а также монтировать видео, добавлять шрифты и титры, что такое джамп-кат и футаж.

Блогер и певица Настя Кош и блогер и креатор Андрей Кокошка поделятся лайфхаками продвижения через короткие видео и коллаборации с другими блогерами. Финальным проектом для участников станет создание собственного блога на видеоплатформе NUUM. Экспертное жюри выберет пять лучших видеопроектов, авторы которых смогут выбрать и посетить любое мероприятие из афиши МТС Live. Организаторы также оплатят для победителей и сопровождающих лиц транспортные расходы.

«Умение создавать контент сегодня – это отличная возможность творческого самовыражения, умение зарабатывать и находить новых друзей. Все это можно реализовать с помощью нового курса от «Поколения М» по контент-мейкингу на видеоплатформе NUUM. Мы знаем, что талантливые ребята из Иркутской области ежегодно участвуют в наших образовательных программах, в число участников и конкурсантов входят не только иркутяне, но и юные жители Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Братска, а также других городов и небольших районных поселений региона. Думаю, что после прохождения курса, наши ребята смогут создавать классный контент и станут новыми яркими креаторами», – рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.