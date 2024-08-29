Банки отклонили до 90% заявок на кредитные каникулы

Клиенты получили отказы по 163 тыс. обращений из 181 тыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Подавляющее большинство отказов связано с тем, что размер ссуды превышал установленный в законе максимум, объяснили в пресс-службе ЦБ. Там уточнили: по этой причине финансовые организации отклонили 89% заявок на кредитные каникулы в I квартале 2024-го и 88% – во II. В послаблениях также могли отказать, если жизненная ситуация заемщика не признавалась трудной по закону.

На фоне роста кредитного портфеля повышается и спрос на реструктуризацию ссуд.

В Сбербанке фиксировали стабильный поток заявок на кредитные каникулы за прошедшие семь месяцев. Отказы, как правило, связаны с некорректным предоставлением документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию, уточнили в пресс-службе финансовой организации.

Примерно половина всех заявок в этом году не были обоснованными, рассказал директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. Такие же цифры привели в крымском РНКБ. Там пояснили: чаще всего не подтверждалось снижение дохода заемщика на 30% или же был превышен максимальный порог по размеру ссуды.

По данным Национального бюро кредитных историй, в июле 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,7 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% (в июне 2024 года – 179,0 тыс. руб.). В свою очередь по сравнению с началом года средний чек выданных потребкредитов в июле 2024 года, напротив, вырос на 21,7% (в январе 2024 года – 146,0 тыс. ед.).