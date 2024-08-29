Выплачивать по миллиону рублей предложили сельским учителям

При условии их работы в населенном пункте на протяжении трех лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление фракции «Справедливая Россия – За правду».

«На данный момент фиксируется острый дефицит преподавателей. В 2023 году из российских школ уволились 193 тыс. учителей. К началу 2023/24 учебного года из школ в России уволились 193,5 тыс. учителей и педагогов – максимальное значение с 2017 года. Данные обстоятельства объясняются низким уровнем заработной платы преподавателей во многих регионах России», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предлагает предоставить педагогическим работникам единовременное пособие в размере 1 млн рублей, если они на протяжении трех лет работали в сельской школе.

Кроме того, этой категории учителей хотят предоставить полную оплату ЖКХ, а также ежемесячную денежную компенсацию на покупку книг, учебников и периодических изданий.

Напомним, что учителя в Иркутской области, в среднем, зарабатывают 39 600 рублей в месяц. В сфере науки и образования региона потребность в кадрах снизилась в этом году на -3% (январь – июль 2024 к январю-июлю 2023), и эта динамика значительно отстает от среднероссийских значений (+19%). Активность соискателей осталась практически на том уровне, что и год назад +1% (в целом по РФ +5%).