Два жителя Ангарска отдали «менеджерам банка» свыше 7,6 млн рублей

В Ангарске сразу два человека стали жертвами мошенников и перевели им крупные суммы. Подробности рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Накануне 55-летней местной жительнице позвонил «менеджера банка». Аферист сообщил о неизвестных, которые взломали личный кабинет ангарчанки на портале «Госуслуги». Он заявил, что теперь на женщину будут оформлены кредиты, а все ее деньги похитят. Чтобы не допустить пропажи кредитных средств, ей предложили оформить другие банковские займы, а полученную сумму вывести на «безопасный счет». Выполнив указания звонившего, ангарчанка лишилась почти 4,6 млн рублей.

Действуя подобным методом, телефонные преступники похитили у научного сотрудника 3 млн рублей. Примечательно, что мужчина не сразу распознал обман. В полицию он обратился спустя 10 дней.

По фактам инцидентов организованы проверки.