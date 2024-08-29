Новую линию по производству круассанов запустили в Иркутске

В Иркутске предприятие пищевой перерабатывающей продукции ООО «Маффин» запустило производство новой линейки сдобных хлебобулочных изделий из слоеного теста. Основным продуктом второй производственной очереди стал круассан, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В прошлом году предприятие стало победителем конкурсного отбора на право получения гранта в форме субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств.

Предприятие получило 10 млн рублей и купило на них оборудования для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. В частности, были куплены устройства для участка тестоприготовления, тестораскаточная машина и оборудование для упаковки готовой продукции.

На новой линии предприятие выпускает круассаны с четырьмя видами начинок: вареное сгущенное молоко, ванильно-сливочная, вишневая и шоколадная, а также печенье с различными вкусами. Новое оборудование позволит значительно расширить текущий ассортимент выпускаемой продукции.