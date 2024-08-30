Управляющие компании в Иркутске задолжали теплоснабжающей организации 15 млн рублей

В Иркутске управляющие компании накопили свыше 15 млн рублей долга перед теплоснабжающей организацией, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что ресурсонабжающая компания заключила договоры с десятью управляющими компаниями на поставку тепла в дома. Обязательства по его поставке в первом полугодии 2024 года выполнены в полном объеме, однако оплата за коммунальные услуги в срок не была перечислена. В результате сформировался долг.

Для устранения нарушений прокуратура внесла руководителям управляющих компаний представления. После вмешательства надзорного ведомства долги были полностью погашены.